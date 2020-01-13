Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Tuğçe Kaza gündeme dair paylaşımlarda ve açıklamalarda bulunuyor. Ancak açıklamalarından bazıları tepki görüyor. Kazaz son yapığı açıklamasında Kemalizm hakkında açıklamalarda bulunmuş ve tepki çekmişti Atatürk'e Hakaret ettiği iddiasıyla kendi hakkında suç duyurusunda bulunulan Tuğçe Kazaz hakkında çeşitli bilgiler merak edilirken Tuğçe Kazaz kimdir, Tuğçe Kazaz hayatı ve biyografisi gibi konular araştırıldı. Peki, Tuğçe Kazaz kimdir?

PEKİ, TUĞÇE KAZAZ KİMDİR?

Tuğçe Kazaz Doğum Tarihi: 26 Ağustos 1982

Tuğçe Kazaz kaç Yaşında: 37yaşında

Tuğçe Kazaz Nereli: Edremit

Tuğçe Kazaz Boy: 1,83 m

Tuğçe Kazaz Eş: Yorgos Seitaridis (e. 2005–2008)

Tuğçe Kazaz Eğitim: Yeditepe Üniversitesi/ Uluslararası İlişkiler Bölümü

Tuğçe Kazaz Ebeveynler: Metin Kazaz, Yegane Kazaz

Tuğçe Kazaz, Türk manken ve Miss Turkey 2001 birincisi kişidir.

İstanbul Yeditepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğrenim gördü. 2001 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasında birincilik elde etti.

George Seitaridis ile evlenerek Yunanistan'a gitti. Nikahtan önce Rum Ortodoks dinine geçerek Maria Seitaridis adını aldı. Üç yıl süren bu evliliğin ardından Türkiye'ye ve Müslümanlığa döndü.