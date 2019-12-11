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Tuğçe'yi asansör boşluğuna iten öğretim görevlisi sevgilisine tahliye!

Necmettin Erbakan Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Tuğçe Ülkü Gürbüz'ü asansör boşluğuna iten aynı üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan erkek arkadaşı Mustafa Kafes tahliye edildi.

11.12.2019 10:57 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:36

Konya'da üniversite öğrencisi Tuğçe Ülkü Gürbüz'ü(22), asansör boşluğuna itip, ağır yaralanmasına neden olan ancak genç kızın şikayetçi olmadığı araştırma görevlisi Mustafa Kafes'in (31) tahliye edildiği ortaya çıktı. Olay anında uyuşturucu kullandığının belirlenmesi üzerine hakkında 'uyuşturucu kullanmak' suçundan da soruşturma başlatılan Kafes, görev yaptığı Necmettin Erbakan Üniversitesi'nce yürütülen idari soruşturma kapsamında ise açığa alındı.

İKİ KEZ AMELİYAT EDİLDİ

Necmettin Erbakan Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Tuğçe Ülkü Gürbüz, 25 Eylül Çarşamba akşamı tartıştığı aynı üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan erkek arkadaşı Mustafa Kafes tarafından asansör boşluğuna itildi. Beyin kanaması geçiren ve omurgaları ile belinde kırıklar oluşan Gürbüz, ağır yaralı olarak kaldırılıdığı hastanede 2 kez ameliyat edildi.

NEDEN TARTIŞTIKLARINI HATIRLAMADI

Gözaltına alınan Mustafa Kafes ise ifadesinde, alkollü olduğunu, neden tartıştıklarını hatırlamadığını söyledi. Kafes, tutuklanarak, cezaevine konuldu.

"ŞİKAYETÇİ OLMADI"

Tedavisinin ardından taburcu edilen Tuğçe Ülkü Gürbüz ise ifadesinde Mustafa Kafes ile sevgili olduklarını anlatarak, "Olay gecesi Mustafa ile alkol aldık. Evden çıktıktan sonra neden tartıştık hatırlamıyorum. Bu konuda kimseden davacı ve şikayetçi değilim" dedi.

TAHLİYE EDİLMİŞ

Olayla ilgili savcılığı soruşturması sürerken, Mustafa Kafes'in dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda yaklaşık 1 ay önce tahliye edildiği ortaya çıktı. Gözaltına alındıktan sonra yapılan testlerde, olay anında uyuşturucu kullandığı belirlenen Kafes hakkında ayrıca 'uyuşturucu kullanmak' suçundan soruşturma başlatıldı.

Öte yandan Mustafa Kafes'in görevli olduğu Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından başlatılan idari soruşturma kapsamında açığa alındığı öğrenildi.

Tuğçe'yi asansör boşluğuna iten öğretim görevlisi sevgilisine tahliye!

Tuğçe Ülkü Gürbüz, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


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