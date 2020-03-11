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Tuğçe Yulaç

Uzun yıllardır aldığı eğitimler, üniversitedeki koçluk eğitiminden ve yurtdışı gezisinden sonra bir kaç yıldır kampları ve inzivalarıyla insanların hayatlarını değiştirmeye devam ediyor.

11.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:52
ilandırTuğçe Yulaç

Tuğçe Yulaç daha önce de hazırladığı programlarla çok kadını zayıflattı ve böylelikle sağlığına destekte bulundu.

Yakında hayattan hevesi gitmiş, yolunu kaybetmiş, içindeki sebepli ya da sebepsiz hüznü atamayan herkese ışık tutacak kitabıyla yeni bir proje oluşturacağını söyleyen Yulaç inziva ve kamplarında ruha, zihne ve bedene iyi gelen yerleri seçmekle birlikte insanların ruhundaki ve geçmişindeki bulanıklıkları temizliyor ve katılımcıların değişimiyle kendinin beslendiğini söylüyor.

Bu işin manevi yönü beni tatmin ediyor derken ' Aynı zamanda Dünyada önemli bir yere sahip olan yaşam koçluğunu Türkiye 'de insanlar yanlış insanlar ve tecrübesiz kişilerden yardım aldığı sürece başarılı olamaz dedi'.

Yaşam bir yolculuk ve yaşam seni beklemiyor, senin nasıl bir insan olduğuna bakıyor.

Seçimlerin senin mi geçmişinin mi korkularının mı?

Çok daha iyi bir hayat mümkün.

Etiketler : Türkiye, Advertorial Haberler

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