Tuğçe Yulaç Yeni Projelerini açıkladı.

Sonrasında Pilates master tranier ve eğitimlerimle birlikte çok fazla kadının spor ve sağlıklı beslenme uzmanlığını yaptım.

İşin zihin kısmı beni çok cezbettiği için üniversiteden dünyanın yüzde yetmişinin üzerindeki yerinde klinik açma yetkisine sahip bir yaşam koçu oldum

Bir çok seminer söyleşi yaptıktan sonra geçen yıl kamp yapmaya bu sene başladım. Bir çok kişinin bedensel ve zihinsel rahatsızlıkve sıkıntılarına çözüm bulunuyor bu yöntemle. Bu şifanın ruhaniyetin ve gücü herkesin keşfetmesini istiyorum.

Yakında uzman olduğum bütün konularda Youtube kanalımda sevenlerimle buluşacağım.

Sizlere sağlıklı yaşam ve dikkat etmeniz gereken bütün konularda

https://www.youtube.com/channel/UCPkK_IZAyDo8OMxd8ug4cKg/featured

Beni takipte kalın