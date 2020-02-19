Haberler » advertorial » Tuğçe Yulaç Yeni Projelerini açıkladı. - Haberler

Tuğçe Yulaç Yeni Projelerini açıkladı.

Kendi üzerimdeki şifalanmam 11 yıl önce başladı çok küçükken öncelikliisteklerimden giderek Türkiye güzeli oldum, 6 yıl kadar tv de sunuculuk yaptım spor sağlık, moda, havacılık vs.

19.02.2020 11:56 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:57ilandırTuğçe Yulaç Yeni Projelerini açıkladı.

Sonrasında Pilates master tranier ve eğitimlerimle birlikte çok fazla kadının ve sağlıklı beslenme uzmanlığını yaptım.

İşin zihin kısmı beni çok cezbettiği için üniversiteden dünyanın yüzde yetmişinin üzerindeki yerinde klinik açma yetkisine sahip bir yaşam koçu oldum

Bir çok seminer söyleşi yaptıktan sonra geçen yıl kamp yapmaya bu sene başladım. Bir çok kişinin bedensel ve zihinsel rahatsızlıkve sıkıntılarına çözüm bulunuyor bu yöntemle. Bu şifanın ruhaniyetin ve gücü herkesin keşfetmesini istiyorum.

Yakında uzman olduğum bütün konularda kanalımda sevenlerimle buluşacağım.

Sizlere sağlıklı yaşam ve dikkat etmeniz gereken bütün konularda

https://www.youtube.com/channel/UCPkK_IZAyDo8OMxd8ug4cKg/featured

Beni takipte kalın


Youtube, Advertorial

advertorial

Son Dakika Haberleri

11:43  Boran Kuzum kimdir? Boran Kuzum Kaç yaşında, nereli?
11:41  Osman Kavala kimdir, nereli? Osman Kavala biyografisi, hayatı
11:16  Şampiyonlar Ligi toplu sonuçları ve 19 Şubat Çarşamba Şampiyonlar Ligi fikstürü
10:13  2020 TOKİ kura çekimi tarihleri belli oldu! TOKİ çekiliş sonuçları ne zaman belli olacak?
10:05  19 Şubat Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
19.02.2020 13:11:59