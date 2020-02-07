TÜGEM Bursa Üyeleri Portföy Paylaşımında Buluştu

Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen etkinlikte TÜGEM Yönetim Kurulu Üyesi ve Lüks Gayrimenkul Danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran'da tecrübe paylaşımında bulundu.

TÜGEM Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan'ın açılış konuşmasını yaptığı etkinlikte yaklaşık 130 TÜGEM üyesi bir araya geldi. 2020 yılı hedefleri ve TÜGEM vizyonunu aktaran Akdoğan, çatı kuruluş olarak sektördeki gelişmeler hakkında da katılımcılara bilgiler verdi. TÜGEM Bursa Yönetim Kurulu üyesi Meral Türkeş ise Bursa ili ve ilçelerinde 2019 yılı satış verilerini katılımcılar ile paylaştı. Portföy tanıtımlarının yapıldığı ve yeni üyelerinde belgelerini aldığı etkinlik yoğun ilgi gördü.

Evrim Kırmızıtaş Başaran'da üyelerle bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunarakgayrimenkul sektörüne ilişkin önemli ipuçlarını katılımcılara paylaştı. Özellikle cesaret, motivasyon ve mücadele konusunda kararlı olmaya vurgu yapan Kırmızıtaş "Bursa'da TÜGEM üyesi meslektaşlarımız ile bir araya gelerek bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunduk. Sektörümüzdeki nitelikli ve profesyonel gayrimenkul danışmanlarının sayısının artması, TÜGEM'in ise bir çatı kuruluş olarak meslektaşlarımızı bir araya bu tür etkinliklerle bir araya getiriyor olması çok önemli. Tüm profesyonel danışmanları bu çatı altında buluşmaya davet ediyoruz" dedi.