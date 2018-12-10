Tuğgenaral Şener'den Vali Doğan'a Ziyaret

Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanı (MÖGK) Tuğgeneral Erdal Şener, Hatay
Valisi Rahmi Doğan
'ı makamında ziyaret etti.
Valilik internet sitesinde yer alan açıklamada, Vali Doğan
'ın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuklarıyla bir süre sohbet ettiği belirtildi.
Tuğgeneral Şener ise nazik kabulünden dolayı Vali Doğan'a teşekkür etti.
Şener'in ziyaretine 39. Mekanize Piyade
Tugay Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Kılınç da eşlik etti.
Hatay,Rahmi Doğan,Nezih Doğan
10 Aralık 2018 Pazartesi 16:24