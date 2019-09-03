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Tuğgeneral Demir onuruna veda yemeği

Trabzon İl Jandarma Komutanlığına atanan Bitlis İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir için veda yemeği düzenlendi.

03.09.2019 16:32 Tuğgeneral Demir onuruna veda yemeği
Trabzon İl Jandarma Komutanlığına atanan Bitlis İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir için veda yemeği düzenlendi.
Bitlis Polisevi'nde düzenlenen veda yemeğine katılan Vali Oktay Çağatay, Demir ile başarılı çalışmalara imza attıklarını belirtti.
Demir'e yeni görev yerinde başarı dileyen Çağatay, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlığından Bitlis İl Jandarma Komutanlığına atanan Tuğgeneral Nail İlbey'e de yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.
Programa, Vali Yardımcıları Tamer Kılıç ve Kemal Karahan, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz ve Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar katıldı.

Jandarma, Trabzon, Bitlis, Güncel

Kaynak: AA

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