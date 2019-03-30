Tuğgeneral Gündüz'den Dpü-İltem'e Ziyaret

Kütahya
Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
İleri Teknolojiler Merkezini (DPÜ-İLTEM) ziyaret etti.
Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanlığı
ile İLTEM iş birliğinde süren projeler hakkında durum değerlendirmesi yapılan görüşmeye Hv. Tuğgeneral Necati Gündüz'le birlikte Rektör
Prof. Dr. Remzi Gören
, DPÜ-İLTEM Müdürü Prof. Dr. Gürsel Yanık ve Öğretim Görevlisi Adem Dönmez
katıldı.
Necati Gündüz ve Rektör Remzi Gören, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanlığının çeşitli yerlerinde Kütahya'yı anlatan tasarımlarla yapılacak çevre düzenlemeleri hakkında Prof. Dr. Gürsel Yanık ve Öğretim Görevlisi Adem Dönmez'den bilgi aldılar.
Tuğgeneral Gündüz ve Rektör Gören, Belçika
'daki NATO Karargahı'nda Türk Hava Kuvvetleri
'ni anlatan çizimlerin yer alacağı çalışmaların teknik ve tasarım boyutuna ilişkin görüşlerini de Yanık ve Dönmez'le paylaştılar.
Gündüz, devam eden çalışmalar için Rektör Prof. Dr. Remzi Gören'e, DPÜ-İLTEM Müdürü Prof. Dr. Gürsel Yanık'a ve Öğretim Görevlisi Adem Dönmez'e teşekkür etti. - KÜTAHYA
Remzi Gören, Rektör, Kütahya, Güncel
Kaynak: İHA