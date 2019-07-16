Tuğgeneral Zorlu FETÖ ile amansız mücadelemiz devam ediyor

Tuğgeneral Zorlu Topaloğlu: FETÖ ile amansız mücadelemiz devam ediyorİSTANBUL, (DHA) ' Genelkurmay Başkanlığı İstihbarata Karşı Koyma (İKK) ve Güvenlik Daire Başkanı Tuğgeneral Zorlu Topaloğlu, FETÖ ile amansız mücadele etmek için özel birimler kurulduğunu söyleyerek, '17 bin 242 rütbeli asker kamu görevinden çıkarıldı. TSK'da görevleri devam eden 2 bin 934 personel ise geçici olarak görevlerinden uzaklaştırdı, FETÖ ile bağlantıları araştırılmaktadır' dedi.15 Temmuz darbe girişiminin 3'üncü yıl dönümüyle İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Milli Savunma Bakanlığı iş birliğiyle bir konferans düzenledi. Üniversitenin konferans salonunda gerçekleşen etkinliğe, Genelkurmay Başkanlığı İstihbarata Karşı Koyma (İKK) ve Güvenlik Daire Başkanı Tuğgeneral Zorlu Topaloğlu, İYYÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu, İYYÜ Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, İş insanı Özdemir Bayraktar ve Hasan Vatan'ın yanı sıra öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.Genelkurmay Başkanlığı İstihbarata Karşı Koyma (İKK) ve Güvenlik Daire Başkanı Tuğgeneral Zorlu Topaloğlu, konferansta FETÖ/PDY örgütünün Türk Silahlı Kuvvetlerinde nasıl örgütlendiklerini ve FETÖ ile mücadeleyi anlattı.Konferansın açılış konuşmasını yapan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, '15 Temmuz iki ayrı refleksin ve rengin yaşandığı bir geceydi. Bütün olaylar 24 saat içinde yaşandı ve tarihe işlendi. İki ayrı renkti, sadece siyah ve beyaz vardı; yani karanlık ve aydınlık. O gece karanlık bir gece olarak başladı ama o karanlığı aydınlığa dönüştürenler oldu' dedi.'UNUTURSAK KALBİMİZ KURUSUN'O gece şehit olan 251 kişiye rahmet dileyen Prof. Dr. Hacısalihoğlu, 'Onların son nefesi bizim burada nefes almamızın sebebidir, bunu unutmamak gerekir. O Çanakkale, Milli Mücadele ruhudur. 'Bağımsızlık bizim karakterimizdir' diyen büyük şiarın bugünkü yaşayan ruhudur. O açıdan kıymetini bilmeliyiz. Ben bu mücadeleye ikinci kurtuluş mücadelesi diyorum ve bunun sürdüğünün farkındayım. 15 Temmuz hem büyük direniş hem diriliştir. Unutursak kalbimiz kurusun. Bu bizim yeminizdir. Bunun unutursanız Çanakkale'yi, bağımsızlık mücadelesini, Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Kuva-yi Milliye'yi unutursunuz. Bu konuda zihin bulandıranların asla oyununa gelmeyin? diye konuştu.FETÖ'NÜN AMACI NE?Rakamlarla 3 yıl içinde TSK'daki FETÖ mücadelesini anlatan Tuğgeneral Zorlu Topaloğlu, FETÖ'nün yapısı, amaçları ve bugüne kadar yaptıklarına yönelik sunum yaptı. FETÖ terör örgütünün haşhaşı ve casus teşkilatı şeklinde çalıştıklarını söyleyen Topaloğlu, ' FETÖ'nün amacı toplumun dini duygularını suiistimal ederek, örgütsel menfaat ve ideolojisi çerçevesinde Türkiye'nin yasama, yürütme ve yargı kurumlarını ele geçirmek olarak biliyoruz' dedi.'HÜCRE TİPİ ÖRGÜTLENME MODELİNİ UYGULUYORLAR'FETÖ/PDY'nin devlet kurumları ve sivil toplum olmak üzere birbirinden özerk iki yapılanması olduğunu dile getiren Topaloğlu, 'Hiyerarşi olarak birbirine bağlı değiller. Hücre tipi örgütlenme modelini uyguluyorlar. Örgütü yöneten üst kadro dışında her birim diğerinden bağımsız olup hücreler şeklinde örgütlenmiştir. Hücrelerin örgütlenmesi esnek, manevra gücü yüksektir, kendilerini yenileyebilme kapasitesine sahip olarak organize etmişlerdir' diye konuştu.TSK'YA SIZMA NASIL OLDU?FETÖ terör örgütünün piramit bir yapıda olduğunu söyleyen Topaloğlu, 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadeleri şu şekilde; altı ibadeti, ortası ticaret, üstü ise ihanet. Bu ihanet yapı içerisinde TSK'ya sızan teröristler genelde örgütün, ideolojik örgütlenme tabakası ve sadık tabakası olarak verilen en alttan 2 ve 3'üncü tabakada yer almıştır. FETÖ yönetemeyeceğini anladığı yüksek rütbeli subayları iftira, karalama ve komplolarla tasfiye edilmesini sağlamış böylece kendi elemanlarının önünü açmıştır' ifadelerini kullandı.FETÖ ile amansız mücadele etmek için özel birimler kurulduğunu vurgulayan Tuğgeneral Topaloğlu, 17 bin 242 rütbeli askerin kamu görevinden çıkarıldığını belirtti. Tuğgeneral Topaloğlu, 'TSK'da görevleri devam eden 2 bin 934 personel geçici olarak görevlerinden uzaklaştırılmıştır. FETÖ ile bağlantıları araştırılmaktadır' dedi.