Tügiad Başkanı Şohoğlu: İhracat Hedefimiz İçin Tim ile İş Birliğine Önem Veriyoruz

Kaynak: DHA

TÜRKİYE Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve TİM ekibiyle bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantıda TÜGİAD Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, dernek olarak Türkiye'yi uluslararası arenada temsil eden kuruluşların başında geldiklerini söyleyerek, TİM ile istişare amacının, ihracat hedeflerinde işbirliği yapmak olduğunu ifade etti.Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ile bir araya geldi. Türkiye'nin dış ticaret politikası ve hedeflerinin masaya yatırıldığı toplantıda Gülle, Türk ticaret merkezlerinde TÜGİAD üyelerinin bulunmasının ve onları bu işin içerisine dahil etmenin son derece önemli olduğunu aktardı. Gülle, "Türkiye'nin sektör tanıtımında yapacağı çalışmalara TÜGİAD'ı katmak ve dernek üyelerinin yurtdışına açılarak ihracat yapmalarına destek olmak bizim de görevimiz" ifadelerini kullandı."TÜRKİYE'YE DÖVİZ GETİRİCİ FAALİYETLERE ODAKLANDIK"TÜGİAD Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu konuşmasında, dernek olarak Türkiye'yi uluslararası arenada temsil eden kuruluşların başında geldiklerini ifade etti. Türkiye'ye döviz getirici faaliyetlere odaklandıklarını vurgulayan ve bu alanda TİM ile istişare ve işbirliğini çok önemsediklerine dikkat çeken Şohoğlu, "TÜGİAD'ın 60 sektörde üyesi ve yaklaşık 100 ülkeye yüksek ihracatı var. Hedefimiz, hali hazırda ihracatçı olan üyelerimizin hacmini daha da artırmak ve henüz dış pazara açılmamış üyelerimizi de ihracatçı yapabilmek" dedi.YILIN İLK YURT DIŞI ZİYARETİ MART AYINDA BAŞLIYORTÜGİAD'ın şu an Türkiye'yi G20 YEA zirvesinde temsil eden tek kurum olduğunu dile getiren Şohoğlu, "Dernek olarak 7 adet yurtdışı temsilciliğimiz bulunuyor. Üyelerimizin çoğu ihracatçı. Şu anda iç piyasada yaşanan daralmadan dolayı biz her zorluktan çıkmasını bilen bir nesil olarak yurtdışına kanalize olduk" diye konuştu. Şohoğlu, hedefe ulaşmak için çalışmaya her zaman hazır olduklarını kaydederek, mart ayının başında ilk ziyaretlerini Katar ve Kuveyt 'e yapacaklarını açıkladı. - İstanbul