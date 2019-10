TÜGİAD'dan barış pınarı harekâtı ile ilgili yurt dışı paydaşlarına sesleniş

Türkiye'nin Kuzey Suriye'de yürütmüş olduğu operasyon ile ilgili açıklamalarda bulunan TÜGİAD Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, yabancı medya ve haber ajansları tarafından yanlış aktarılan noktaları düzeltmek ve yurt dışı paydaşlarını bilgilendirmek istediklerini belirtti. Türkiye'nin, Kuzey Suriye'de iç savaş ve terör örgütlerinden kaçan dört milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yaptığına vurgu yapan Başkan Şohoğlu "Türk toplumu ve Türkiye hükümeti, bu trajik süreçte Suriyeli mültecilere daha konforlu ve güvenli bir yaşam sağlayabilmek adına en iyi çabalarını göstermiştir. Kuzey Suriye'de bulunan terör örgütleri, Türkiye'nin sınır boyunca uzanan köylere, güvenlik güçlerine saldırılarak düzenlemiş, Türk güvenlik güçlerine de saldırılarda bulunmuştur. Bu operasyonlarla Türkiye sınır güvenliğini sağlayıp, Kuzey Suriye'deki terörist organizasyonları sonlandırmayı hedeflemektedir" ifadelerini kullandı.

"Türkiye her zaman Suriye toprak bütünlüğüne saygı duyar"

Barış Pınarı Harekâtı ile sınır güvenliğinin amaçlandığının önemle altını çizen Şohoğlu "Operasyonla, Türkiye sınır güvenliğini sağlarken, mevcut halkın güvenliği ön planda tutmayı amaçlamıştır. Aynı zamanda Kuzey Suriye'deki terörist faaliyetleri durdurularak, vatanlarına dönmek isteyen Suriyeli mültecilerin güvenli ve emniyetli bir şekilde evlerine dönmeleri de aynı düzeyde amaçlanmaktadır. Türkiye her zaman Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılıdır. Bölgede güvenli ve yaşanabilir bir alan yaratılması için de umutludur. TÜGİAD her zaman demokrasiye diplomatik ve insancıl çözümlere bağlı olup, Mustafa Kemal Atatürk'ün bilge sözü YURTTA SULH CİHANDA SULH" ilkesine her zaman bağlı kalacaktır" dedi.