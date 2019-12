TÜGİAD Ege'nin yeni başkanı Melih Sebastien Durmuş

Devir teslim töreninde konuşan Can Yavaş, TÜGİAD Ege Şubesi'nde bir kan değişikliğine imza attıklarını ve başkanlığı Melih Sebastien Durmuş'a devrettiğini söyledi. Arkadan gelenlere günü gelince yol açmak gerektiğini ve bu konuda örnek olduklarına inandığını söyleyen Yavaş, "Başkanlık günü gelince devredilmeli, bunun güzel bir örneğini verdiğimizi düşünüyorum. Başkanlık görevini yürüttüğüm sürece TÜGİAD bayrağını başarıyla taşıdığımıza inanıyorum ve bu bayrağı bugün aynı şekilde başarıyla taşıyacağına inandığım Melih Sebastien Durmuş'a devrediyorum. Yeni başkanımıza başarılar diliyorum" dedi.

"Çıtayı daha da yükselteceğim"

Başkanlığı derneğimize çok önemli katkılar sağlayan Can Yavaş'tan devraldığını belirten Melih Sebastien Durmuş, başarı çıtasını daha da yukarıya çıkarmayı hedeflediğini söyledi. TÜGİAD Ege Şubesi'nde başkan olarak hizmet vermekten onur duyacağını vurgulayan Durmuş, "Bugün devraldığım bu bayrağı, en iyi şekilde taşımak istiyorum. Değerli başkanımız Can Yavaş'ın yaptığı gibi ilerleyen süreçte bende başka bir arkadaşıma bu görevi devredeceğim. Başkanlıklarda devir teslim önemli ve değerlidir. Biz de bunun güzel bir örneğini verdik. Başkanlık görevini yürüteceğim bu süreçte başarılı işlere imza atma hedefiyle bu yola çıkıyorum. Desteklerinden dolayı başta Can Yavaş olmak üzere herkese teşekkür ederim" diye konuştu.