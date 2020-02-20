TÜGİAD Ege Şubesi, Meslek Fabrikası ile işbirliği yapacak

Ziyarette ağırlık turizm sektörüne verilirken, TÜGİAD Ege Şubesi bünyesinde bulunan iş insanlarının ara eleman sıkıntısını gidermek için eğitimler düzenlenmesi konuşuldu.

Turizm ve sanayi sektörünün ara eleman bulma konusunda sıkıntılar çektiğini ifade eden TÜGİAD Ege Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Melih Sebastien Durmuş, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası bünyesinde verimli ve başarılı eğitimler verildiğini söyledi. Önümüzdeki mevsimde turizmin canlanmasıyla birlikte ara eleman sıkıntısının artacağını ifade eden Durmuş, "Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla beraber turizm sektörünün ara eleman sıkıntısını gidermek için ön çalışma yaptık. İstihdam yaratmak ve eğitim vermek için Meslek Fabrikası ile beraber çalışacağız. Böylelikle hem İzmir turizmine artı değer kazandırırken hem de istihdama katkı sağlayacağız" dedi.

Türkiye'de ara eleman sıkıntısının hemen hemen bütün sektörlerde görüldüğünü ifade eden Durmuş, TÜGİAD Ege Şubesi olarak ara eleman eğitimi konusunda çalışmaya hazır olduklarını söyledi. İzmir Büyükşehir Belediye Meslek Fabrikası ile TÜGİAD Ege Şubesi arasında diyalogların artarak devam edeceğini vurgulayan Durmuş, "Son dönemlerde ülkede artan işsizliğe karşı eğitimlerle istihdam yaratmak istiyoruz. Ara eleman sıkıntısının bütün sektörlerde hissedildiği bu günlerde iş insanlarına destek olmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Meslek Fabrikası ile sadece turizm sektöründe değil diğer alanlarda da çalışmalar yapmak için kapılarını çalacağız" diye konuştu