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Tügiad Genel Başkanı Merkez Bankası Faiz indirimi değerlendirdi!

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu Merkez Bankası politika faiz indirimini değerlendirdi:

13.12.2019 10:08 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:08Tügiad Genel Başkanı Merkez Bankası Faiz indirimi değerlendirdi!

"Merkez Bankası beklentiler yönünde 200 baz puanlık bir faiz indiriminde bulunmuştur. 2020 yılında 'nin beklenen %3'ün üzerinde büyüme oranını yakalaması için atılan bu adım bu yılın en son adımıdır. Enflasyonda %9 gibi tek hanenin yakalanması ile birlikte 2020'de faiz düzeyinde daha aşağıların görülmesi de mümkün olacaktır.

Uzun süredir tekrarladığımız üzere, uzun soluklu yapısal reformlarla desteklendiği takdirde faiz indirimlerini olumlu karşılıyoruz. Bundan sonra çok fazla marjımız kalmadı. İleride TL için bir risk oluşmaması için minimum bir reel faiz gerekiyor. Dünyada ciddi rakiplerimiz var, ihtiyacımız olan sermayeyi çekmek için onların yanında dezavantajlı duruma düşmememiz gerekiyor.

Şu anda piyasadaki fiyat yapışkanlığı ile topyekün mücadelede elde edilecek başarı üzerine yoğunlaşılması gerekmektedir. Kurun, faiz kararlarına tepkisi de Merkez Bankasının doğru yolda olduğunun en net göstergesidir. Merkez Bankası bu son indirim ile tüm marjını kullandı, bundan sonra yapılacak tüm indirimler tamamen enflasyondaki düşüşe bağlı olacak.

Enflasyonda yaşanan gerileme ile birlikte mevcut faiz indirimini de dikkate alarak, bankaların ve diğer finansal kurumların iç piyasayı canlandırıcı hamlelerde bulunmalarını bekliyoruz."


Merkez Bankası, Türkiye, Güncel

Kaynak: Bültenler

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