Tügik'te Görev Dağılımı Yapıldı

Türkiye Genç
İş İnsanları Konfederasyonu'nun (TÜGİK) 9.Dönem Yönetim Kurulu ilk toplantısında görev dağılımı belirlendi.
Genel Başkan Erkan Güral
başkanlığında İstanbul
'da gerçekleşen TÜGİK 9. Dönem Yönetim Kurulu'nun görev bölümünün yapıldığı ilk toplantısında, yeni dönem çalışma planı ve hazırlıkları süren TÜGİK İş Zirvesi 2019 programının detayları da konuşuldu.
Yapılan görev bölümleri şöyle :
Genel Başkan Vekili : Ömer Faruk Sakarya
Genel Başkan Yardımcısı : Engin Ateşsönmez
Genel Başkan Yardımcısı : Gökhan Korkmaz
Genel Başkan Yardımcısı : Haluk Kalyoncu
Genel Başkan Yardımcısı : Mehmet Serkan
İzol
Genel Başkan Yardımcısı : Şanser Kadooğlu
Genel Sekreter
: Tanzer Polat Yılmaz
Yönetim Kurulu Üyeleri: Abdulkadir Akboz, Hakan Özdemir, İsmail Çoban
, Meral Tuncer Argül, Savaş Gömeç
, Seda Özbulut, Yusuf Kavak. - İstanbul
Genç,Türkiye
Kaynak: DHA