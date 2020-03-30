"Yabancı, Tuğkan şarkılarının akustik versiyonları olarak yayınlanan projenin, altıncı çalışması olarak dinleyici ile buluşuyor.

Tüm dünyanın zorlu bir süreçten geçtiği bu dönemde, insanların izole olması, uzak kalması ve toplumsal olarak birbirine "Yabancılaşma" konularına da atıfta bulunmak isteyen Tuğkan, "Yabancı" parçasını bu dönemde öne çıkarmak istemiştir.

Parçanın söz ve müziği kendisine ait, Tuğkan'a akustik gitarda Furkan Karadeniz eşlik etti. Kaydı Erekli/Tunç stüdyolarında yapılan şarkının Mix ve Mastering'i Mert Kasap tarafından yapıldı.

Kaynak: Bültenler