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Tuğla fabrikasında yangın

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, tuğla fabrikasında çalışan işçilerin kaldığı koğuşta yangın çıktı.

10.01.2020 11:35 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:35Tuğla fabrikasında yangın

ÇORUM'un ilçesinde, tuğla fabrikasında çalışan işçilerin kaldığı koğuşta yangın çıktı. İşçilerin bulunmadığı sırada çıkan yangın fabrika çalışanları ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Osmancık ilçe merkezine 4 kilometre uzaklıktaki tuğla fabrikasında dün akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İşçilerin kaldığı koğuşta çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Fabrika çalışanları hem alevlere müdahale etti hem de itfaiyeyi aradı. Yangın, gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın sırasında içeride işçi bulunmaması olası bir faciayı önlerken, koğuşta bulunan ranza ve yataklar, kullanılmaz hale geldi. Polis, yangının çıkış nedenini belirlenmesi için çalışma başlattı.



Osmancık, Güncel

Kaynak: DHA

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