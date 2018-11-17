Tuğla yüklü kamyon şarampole yuvarlandı 2 ölü, 1 yaralı
SİNOP'ta tuğla yüklü kamyon bariyerleri aşıp şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi ölürken, 1 kişi de yaralandı.
Olay, Boyabat- Sinop
Karayolu'nun 50'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre Muhlis Çağlar idaresindeki tuğla yüklü 55 NC 880 plakalı kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerleri aşıp şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile araç içinde bulunan Mücahit Baş olay yerin de hayatını kaybetti. Yaralanan Tuncay Pala ise olay yerine çağırılan ambulansla Sinop Atatürk
Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma
tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
17 Kasım 2018 Cumartesi 17:33