Haberler » 3. Sayfa » Tuğla yüklü tır devrildi: 2 yaralı - Haber

Tuğla yüklü tır devrildi: 2 yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde tuğla yüklü tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

18.11.2019 19:46 | Son Güncelleme: 18.11.2019 19:51Tuğla yüklü tır devrildi: 2 yaralı
Ordu'nun Fatsa ilçesinde tuğla yüklü tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Ordu kara yolu Bolaman Mahallesi'nde meydana geldi. Tuğla yüklü tır düz yolda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatarak devrildi. Kazada sürücü ile yanında bulunan yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Samsun-Ordu kara yolunda trafik bir süre aksadı. - ORDU

3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
00:21 Adana'da şok asayiş uygulaması
00:20 Vatan Caddesi'nde kontrolden çıkan bir otomobil önce elektrik direğine çarptı ardından karşı şeride...
23:31 Aydın'da şüpheli yangın
23:20 Aydın'da kaçak göçmen operasyonu
23:19 Samsun'da otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı
19:43 Son dakika: AK Parti'den ihraç talebi! Pelin Gündeş Bakır Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi
18:49 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten EYT açıklaması: Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir
23:42 ABD'nin Yahudi yerleşim birimlerini "yasa dışı görmeme" kararı İsrail'de sevinçle karşılandı
00:04 ABD'nin "Yahudi yerleşim birimleri" kararı sonrası İsrail'den gerginliği tırmandıracak ilhak çağrısı
23:59 Günlük burç yorumları 19 Kasım 2019 Salı (Haftalık burç yorumları)
16:11 Araba oyunları! En güzel araba oyunları! Heyecanlı araba yarışı oyunları
19.11.2019 00:37:56