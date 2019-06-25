25.06.2019 16:59
Haberler » Güncel » Haber

Tuğlalar arasında sıkışan yavru kedi kurtarıldı

Tuğlalar arasında sıkışan yavru kedi kurtarıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir inşaat yapımında kullanılmak üzere bırakılan tuğlalar arasına girerek sıkışan yavru kendi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Adıyaman 'ın Kahta ilçesinde bir inşaat yapımında kullanılmak üzere bırakılan tuğlalar arasına girerek sıkışan yavru kendi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kahta ilçe merkezinde yapımı devam eden bir inşaatta kullanılmak üzere yol kenarına bırakılan tuğlalar arasına sıkışan bir yavru kedi olduğunu fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yavru kedi sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kurtarılan yavru kedi olay yerinden geçen bir vatandaş tarafından sahiplenildi. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
Adıyaman , Kahta , İtfaiye , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
18:40 Suriyeli çocuk, serinlemek için girdiği gölette boğuldu
18:40 Karaman'da araç yangınları
18:39 flaş
18:39 flaş
18:39 Babasıyla LGS tartışmasının ardından balkondan atlayan çocuk öldü/ Ek fotoğralar
18:39 Kahramanmaraş'ta kaçak kazı iddiası
18:39 İngiltere'de bakteri 12 can aldı