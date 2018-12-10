Tuğlu Hamamı Gençlik Merkezi Halkın Hizmetine Açılıyor

Kilis
Belediye Başkanı Hasan Kara
, Pakistan
Baitussalam Derneği arasında yapılan protokol kapsamında çürümeye yüz tutmuş tarihi tuğlu hamamını tekrar halkın hizmetine açılacağını söyledi.
Belediye Başkanı Hasan Kara, restorasyon işlemleri biten tarihi tuğlu hamamı gençlerin aktif bir şekilde ders çalışabilecekleri, güzel sanatlar ve satranç gibi kurslara katılabileceği, gençlik merkezine dönüştürüldüğünü ifade ederek, "Gençlik merkezinin ekipman ve malzemeleri Pakistan Baitussalam Derneği tarafından karşılanmıştır. 12 Aralık
saat 11.00 da açılışı yapılacak. Yeni açılacak gençlik merkezimiz, gençlerimizin eğitimine katkı sunacaktır. Sosyal yaşamlarına renk katacağını ve hayatlarını hareketlendireceğini kaydetti. Burada derslikler, kütüphane, dinlence alanlarıyla beraber fiziken, sosyal ve zihinsel olarak gelişmelerine katkıda bulunacak tüm donatılar yer alıyor. Biz bu çalışmalarla gençlerimizin kıraathanelerden, kafeteryalardan uzaklaşıp, kendilerini geliştirebileceği bu tür tesislere yönelmeleri için çalışıyoruz. 12 Aralık saat 11.00 da Gençlik Merkezimizin açılışına bütün halkımızı davet ediyorum" diye konuştu. - KİLİS
Pakistan,Hasan Kara
10 Aralık 2018 Pazartesi 17:00