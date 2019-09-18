Tuğrul 1326, Bursa'nın Teknofest'teki kanatları

Bir milyonu aşkın katılımcının beklendiği festivalde birçok yarışma ile ticari firmalar gösteri yapacaklar. Türk Hava Yolları'nın sponsorluğunda her kesimde katılıma imkan tanıyan ve dünya çapında olması sebebiyle ülkemizin en büyük Teknoloji Festivali niteliğinde olan bu organizasyonda Bursa'dan da Tuğrul 1326 isimli bir proje yarışacak.

Uludağ Üniversitesinde oluşturulan Taragay Drone ekibine hayat veren Ulutek'te kurulu Tekno Tasarım A.Ş.'nin desteklediği Tuğrul 1326 ismindeki arazi tarama Drone'u, dün teknik kontrolleri ve test uçuşlarını geçti.

Tekno Tasarım A.Ş. Genel Müdürü Dr. Müh. Mustafa Uysal da "Geleceğimizin teminatı gençlere her alanda destek vermeye devam ediyoruz. Teknoloji şehri Bursa'mızın ülkemizin bu büyük organizasyonunda ismine yakışır bir uygulama ile yarışmalara aday olması önemli idi. Bizim için teknoloji alanında yapılanacak en küçük çalışmaya destek olmak bir görevdir. Firmamızın bugüne kadar edindiği tecrübeleri gençler ile paylaşarak onların daha kısa zamanda neticeye ulaşmasını görmek bizleri mutlu ediyor. Festivalden ödül ile dönmeyi ümit ediyoruz." dedi

Proje ekibinden bahseden Uysal, "Proje ekibinde 4 Elektronik mühendisi, 3 Makine mühendisi ve 1 Bilgisayar Mühendisi adayı görev alıyor. Mustafa Gör, Fatih Akbulut, Fuat Dilsiz, Emin Bilir, Önder Kaya, Ahmet Sönmez, Emrullah Çiçek ve Berkin Erdem geleceğin havacılık sektöründe yer almak üzere ilk projelerini Tübitak İHA yarışmasına hazırladılar" diye konuştu.

Dr. Uysal sözlerini şöyle tamamladı: "İlerleyen zamanlarda Tekno Tasarım'a ait projelerde de görev alacak bu ekip ile çok önemli işler yapacağımızdan eminim.Hem Bursa için hem de ülkemiz için önemli olan bu Festival ile Havacılık sektöründe var olduğumuz artık dünyaya duyurulacaktır."