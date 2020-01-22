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Tuğrul Bektaş ve Kubilay Karça'nın teklisi müzikseverlerle buluştu

Rap müzikte başarılı bir çıkış yakalayan Tuğrul Bektaş, sözleri kendisine ve Kubilay Karça'ya, müziği ise Emrullah Ortanca'ya ait olan "Başımda Belalar" isimli teklisi müzikseverler ile buluştu

22.01.2020 13:41 | Son Güncelleme: 22.01.2020 13:41Tuğrul Bektaş ve Kubilay Karça'nın teklisi müzikseverlerle buluştu

Şarkının ilk şekillendiği günden beri Kubilay Karça ile düet yapma fikrinde olduğunu söyleyen Tuğrul Bektaş, bu çalışmasının sözlerinin kendi hayatlarından kesitleri yansıttığını belirtti.

KLİP TAMAMEN SPONTANE ÇEKİLDİ

Klipte Balat sokakları, tarihi bir Han ve eski bir binanın çatısı olmak üzere 3 farklı mekan kullanıldığını söyleyen Tuğrul Bektaş, klipte herhangi bir öykünün vurgulanmadığını, sahnelerin tamamen anın atmosferine göre spontane çekildiğini söyledi.



"Başımda Belalar" şarkısının müziğini Emrullah Ortanca (Acnatro), Mix ve Mastering'ini Caner Aksoy yaparken yönetmenliğini ise Ahmet Mücahit üstlendi.


Mustafa Fehmi Kubilay, Magazin

Kaynak: Snob Magazin

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