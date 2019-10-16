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TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu sınır hattında

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı Enes Eminoğlu, Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde ziyaretlerde bulunarak, "Tüm gençlerimizle birlikte Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu vurgulamak için buradayız. Rabbim ordumuzun, askerimizin yar ve yardımcısı olsun.

16.10.2019 14:33TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu sınır hattında
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı Enes Eminoğlu, Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde ziyaretlerde bulunarak, "Tüm gençlerimizle birlikte Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu vurgulamak için buradayız. Rabbim ordumuzun, askerimizin yar ve yardımcısı olsun." dedi.
Eminoğlu, Ceylanpınar ilçesindeki temasları kapsamında İlçe Kriz Koordinasyon ve Harekat Merkezi'ni ziyaret etti.
Burada Kaymakam Ahmet Karatepe ile görüşen Eminoğlu, ardından ilçede görev yapan gazetecilerden harekata ilişkin gelişmeleri dinledi.
Eminoğlu, yaptığı konuşmada, Mehmetçik'e destek olmak için gençlerle birlikte Ceylanpınar'a geldiklerini söyledi.

Yetkililerle görüşerek bilgi aldıklarını aktaran Eminoğlu, "Tüm gençlerimizle birlikte Mehmetçik'imizin yanında olduğumuzu vurgulamak için buradayız. Rabbim ordumuzun, askerimizin yar ve yardımcısı olsun. İnşallah en kısa zamanda zaferler nasip eylesin." dedi.
Ceylanpınar'ın karşısındaki Rasulayn'ın kırsal bölgesinde sıcak çatışmaların yaşandığını aktaran Eminoğlu, "Ümidimiz, en kısa zamanda Tel Abyad gibi Rasulayn da tamamen temizlenir, Cumhurbaşkanımızın bahsetmiş olduğu süreç bir an önce tamamlanır. Buradaki terör koridorunun barış koridoruna dönüşmesi konusunda ümitlerimiz ve dualarımız bu yönde." diye konuştu.
Eminoğlu daha sonra, YPG/PKK'nın havan saldırısında şehit olan Elif Terim'in Maden Mahallesi'nde düzenlenen taziyesine katılarak, aileye başsağlığı dileklerinde bulundu.

Barış Pınarı Harekatı, Ceylanpınar, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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