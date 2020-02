TÜGVA Batman Genç Türkiye Kongresi düzenledi

Çalıştaya, Batman Üniversitesi Rektörü Aydın DURMUŞ, Batman Milli Eğitim Müdürü Mahmut KURTARAN, TÜGVA Batman Temsilcisi Mehmet ONUTÇU başta olmak üzere öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Çalıştayda Batman Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran bir konuşma yaptı. Kurtaran konuşmasında:"Umut her zaman gençlerdedir, yani her ülke, her millet, her toplum kendi genciyle iftihar eder. Kendi genciyle övünür, çünkü gencin kelime manası hazinedir. Yani herkes hazinesi kadar var. Devletler de bakın hazinesi kadar güçlüdürler. Maddi olarak baktığımızda her devlet hazinesi kadar güçlüdür. Osmanlı dünyanın en büyük hazinesiydi. Çünkü değerli bir gençliği vardı. İşte gençlik de hazineyle isimlendirilmiş. Genç hazinedir, hazine övünülecektir, herkes kendi hazinesiyle övünür, bizler de ülke ve millet olarak sizlerle övünüyoruz.Ne kadar güçlü olursanız ne kadar donanımlı olursanız, ülkemiz de milletimiz de o kadar güçlü ve donanımlı olur. Tabi aynı zamanda biliyorsunuz bu gençliğin münevver olması, her zaman tercih edilir." dedi. Milli Eğitim Müdürü'nün konuşmasından sonra Batman Üniversitesi Aydın DURMUŞ da bir konuşma yaptıktan sonra öğrencilerin sorularını cevaplandırdı.

2. Oturum da öğrenciler fikirlerini jüri karşısında münazara etmek için Gençlerin Gözüyle Girişimcilik, Gençlerin Gözüyle Sosyal Medya, Gençlerin Gözüyle İsraf ve Gençlerin Gözüyle Sosyal Uyum konu başlıkları altında ki sınıflara girdiler. Münazara birincileri Diyarbakır da yapılacak olan bölge çalıştayına katılmaya hak kazandılar.

Çalıştay katılım belgelerin verilmesi ve toplu fotoğrafın çekilmesi ile son buldu.