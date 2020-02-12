Tügva Batman, üniversite öğrencilerini kış kampına götürdü

Kamp'a Batman Üniversitesi öğrencileri de katılarak kardeşlik ortamının artmasına vesile oldu.

Bu kamp kapsamında gençlere bir hafta boyunca Kur'an-ı Kerim dersleri başta olmak üzere dini, ilmi, sosyoloji, tarih, felsefe, genel kültür, diksiyon ve sosyal medya alanlarında, Türkiyenin uzman konuşmacıları tarafından konferanslar verildi. Aksiyon Akademi de konferanslar'a paralel olarak gençler için havuz, kayak, şehir gezisi ve masa tenisi gibi sosyal aktiviteler de düzenlendi.

Kamp'a katılan bazı konuklar;

TÜGVA Genel Başkanı Enes EMiNOĞLU

Eski Başbakan Danışmanı Mustafa ŞEN

Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürü Cemal YILMAZ

Milli Eğitim Bakanlığı Müşaviri Selim CERRAH

TRT Dış Yayınlar Daire Başkan Yard. Serdar AYDIN

Kamp'ın son günü gençler birbirlerinden ayrılacağı için hüzün vardı. Gençler birbirleri ile musaffahalaştık sonra kamp sona erdi.

Beyler VIP Salon İşletmecisi Melek Tanrısever ve Çiğdem Ubay Hotaman tarafından organize edilen gece yoğun ilgi gördü.

Matinede sahne alan gösteri dünyasının sevilen ismi Dj Vildan İkoncan matineye katılan kadınlara keyifli bir gece yaşattı. Oldukça yoğun bir katılımın sağlandığı organizasyonda özel ikramların yanı sıra hediye çekilişi yapılarak matineye katılan kadınlara hediyeler verildi.Matineden elde edilen gelirin bir kısmı Mor Çatı Kadın Sığınma Evine bağışlandı. Kadınlar Matinesi gecenin sonunda maskeli balo ile İzmit'te bir ilke imza attı.