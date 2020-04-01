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TÜGVA Bilecik Özel Eğitim Okulu temsilcilerinden anlamlı ziyaret

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bilecik Özel Eğitim Okulu temsilcileri Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret etti.

01.04.2020 11:58 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:58
TÜGVA Bilecik Özel Eğitim Okulu temsilcilerinden anlamlı ziyaret
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bilecik Özel Eğitim Okulu temsilcileri Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret etti.

TÜGVA Bilecik Özel Eğitim Okulu temsilcileri Vali Şentürk'ü ziyaretleri sonrası Korona virüsü Covid-19 mücadele kapsamında gecesinin gündüzüne katan sağlık görevlilerine teşekkür için Bilecik İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin'i makamında ziyaret etti. Buradan Bilecik Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Hüseyin Üçkardeş ziyaret eden okulu temsilcileri tüm hastane çalışanlarına teşekkürlerini ilettiler. Ziyaretler sırasıyla AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, TÜGVA Bilecik İl Temsilcisi İbrahim Aydoğar ziyaret ettiler. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler: Necati Şentürk, Türkiye, Bilecik, Güncel
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