25.06.2019 12:27
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TÜGVA Bulancak İlçe Temsilciliğinden "İyiliğe İz Bırak" projesi

TÜGVA Bulancak İlçe Temsilciliğinden "İyiliğe İz Bırak" projesi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bulancak İlçe Temsilciliğince "İyiliğe İz Bırak" projesinin hayata geçirildiği bildirildi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bulancak İlçe Temsilciliğince "İyiliğe İz Bırak" projesinin hayata geçirildiği bildirildi.
TÜGVA İlçe Temsilcisi Ubeydullah Göktekin, yaptığı yazılı açıklamada, "Bulancak Yaz Okulu" etkinlikleri kapsamında çocuklara iyiliğin önemini aşılamanın hedeflendiğini belirtti.
İyilik kumbaralarının oluşturulduğunu, en fazla ve en farklı iyilik yapan öğrencilerin ödüllendirileceğini aktaran Göktekin, şunları kaydetti:
"TÜGVA olarak Bulancak'ta iyiliğe iz bırakmak istiyoruz. TÜGVA'nın iyilik neferleri olan gençlerimiz projelerini üretmeye, çocuklarımızda iyilik izleri bırakmaya iddialıyız. Bu noktada sınıflara yerleştirdiğimiz iyilik kumbaraları ile çocuklarımız iyilik biriktirecek ve aslında iyiliğin ne kadar özel ve vicdani olarak huzur verdiğini hissedecektir. Proje ile çocuklarımız üzerinde iyi bir iz bırakacak, merhamet, şefkat ve iyilik dolu gönüller inşa etmeye katkı sağlayacağız."
Göktekin, projenin 24 Temmuz'a kadar devam edeceğini ifade etti.
Kaynak: AA
Türkiye , Bulancak , Güncel

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