Haberler » Güncel » TÜGVA Bulancak temsilciliğinden drone kursu

TÜGVA Bulancak temsilciliğinden drone kursu

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bulancak İlçe Temsilciliği tarafından drone eğitimi düzenleneceği bildirildi.

23.10.2019 15:20TÜGVA Bulancak temsilciliğinden drone kursu
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bulancak İlçe Temsilciliği tarafından drone eğitimi düzenleneceği bildirildi.
İlçe temsilcisi Ubeydullah Göktekin, yaptığı yazılı açıklamada, Bulancak Belediyesi ile ortak yürütülen proje kapsamında 20 kişiye eğitim verileceğini belirtti.
Göktekin, 9-10 Kasım'da gerçekleştirilecek kursta başarılı olacaklara İHA pilot sertifikası verileceğini ifade ederek, şunları kaydetti:
"TÜGVA olarak Bulancak önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Türkiye'nin birçok yerinde ücretli ve ulaşımı zor olan programları Bulancak gençliğine ücretsiz ve kolay ulaşılabilir şekilde sunuyoruz. Bu vesileyle Bulancaklı gençlerimizi Türkiye'nin en yenilikçi, yeni nesil gençlik vakfı olan TÜGVA'mıza ve açacağımız drone kursuna bekliyoruz."

Bulancak, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:22 Kaymakam Kanyılmaz muhtarlarla buluştu
16:22 Sivas'ta öğrenciler arasındaki bıçaklı kavga
16:20 Kağıthane'deki toplanma alanlarına karekod sistemi
16:20 "Bir arada yaşam için yeni bir söylem" eğitimi
16:20 Mudurnu'da okul servisleri denetlendi
16:20 Barış Pınarı Harekatı'na destek
16:18 Kartal'da yıkım
23.10.2019 16:23:09