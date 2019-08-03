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TÜGVA'dan 1 yılda 60 faaliyet

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kütahya İl Başkanı Orhan Yener Kaytancı, 1 yılda 60 ayrı faaliyet gerçekleştirdiklerini ifade etti.

03.08.2019 13:24 TÜGVA'dan 1 yılda 60 faaliyet
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kütahya İl Başkanı Orhan Yener Kaytancı, 1 yılda 60 ayrı faaliyet gerçekleştirdiklerini ifade etti.

TÜGVA Kütahya İli 2. Olağan Genel Kurulun'da konuşan Kaytancı, vakıf olarak hedeflerinin tüm gençlere ulaşmak olduğunu dile getirdi.

Kütahya'nın 6 ilçesinde de teşkilatlandıklarını kaydeden Kaytancı, spordan konferanslara kadar 1 yılda 60 ayrı faaliyete imza attıklarını kaydetti.

TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yüksel, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve davetlilerin katıldığı ve tek liste ile gidilen kongrede, Orhan Yener Kaytancı, güven tazeledi. - KÜTAHYA

Orhan Yener, Türkiye, Kütahya, Güncel

Kaynak: İHA

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