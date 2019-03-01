Tügva'dan "28 Şubat" Sergisi

Kaynak: AA

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Sarıyer Şubesince, Hacıosman metro durağında "28 Şubat" sergisi açıldı.TÜGVA'dan yapılan açıklamaya göre, çeşitli gazetelerin 28 Şubat sürecindeki manşetlerinden oluşan serginin açılışına, Vakfın İlçe Temsilcisi İlyas Tanrıverdi ve AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Safa Turan ile öğrenciler katıldı.Serginin açılışında konuşan Tanrıverdi, sürecin çok ciddi sorunlar ortaya çıkardığını belirterek, "Bu milletin bir daha böyle şeylere izin vermeyeceğini 15 Temmuz'da gördük. Bu girişimler karşısında artık dimdik durulacak." ifadelerini kullandı.Turan da konuşmasında sergiyi açan TÜGVA'ya teşekkür ederek, sürecin en önemli isimlerinden merhum Başbakan Necmettin Erbakan'a rahmet diledi.