Haberler » Yaşam » TÜGVA'dan 82 öğrenciye mont ve bot yardımı - Haberler

TÜGVA'dan 82 öğrenciye mont ve bot yardımı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ordu İl Temsilciliği tarafından düzenlenen yardım kampanyası kapsamında, öğrencilere kışlık giyecek dağıtımı gerçekleştirildi.

14.01.2020 10:29 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:34TÜGVA'dan 82 öğrenciye mont ve bot yardımı
Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliği tarafından düzenlenen yardım kampanyası kapsamında, öğrencilere kışlık giyecek dağıtımı gerçekleştirildi.

Türkiye Gençlik Vakfı Ordu İl Temsilciliği Ortaokul Koordinatörlüğü tarafından, 'Bir bot, bir mont' kampanyası düzenlendi. Program dahilinde Ordu'nun ilçesi Koçcuvaz Mahallesi'nde bulunan bir ilkokulun 82 mevcutlu tüm öğrencilerine bot ve mont dağıtıldı.

Türkiye Gençlik Vakfı Ordu İl Temsilciliği Ortaokul Koordinatörü Murat Teyyare, öğrencilere iyiliği aşılamak adına mücadele verilmesi gerektiğine dikkat çekerek, diğer okullarda da yardım kampanyasını sürdürmeyi temenni ettiklerini söyledi. Teyyare, "Hayat paylaşınca, sevince güzel. Çocuklarımıza iyiliği öğretmek için mücadele vermeliyiz. Onlar bizim gelecekteki nesillerimiz bu iyilik kervanı hiç durmasın artarak devam etmesi temennisinde bulunuyorum. TÜGVA Ortaokul Koordinatörlüğü olarak her öğrencimizle iletişim halinde olmak için yaz okulu, icahathane, kitap kurdu gibi etkinliklerimiz de bulunmaktadır. İnşallah diğer ilçelerimizde bulunan her ilk ve ortaokulda da buna benzer etkinliklerimiz artarak çoğalması temennisinde bulunuyorum" dedi.

Etkinlik kapsamında öğrenciler ile çeşitli oyunlar da oynandı. - ORDU

Türkiye, Akkuş, Ordu, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

Son Dakika Haberleri

11:38  Ukrayna'ya girişte sorun yaşayan Türklerin sayısı arttı, Büyükelçilik devrede - Haberler
11:38  Kiev'de sıcak su borusu patladı, AVM'yi su bastı - Haberler
11:38  İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı - Haberler
11:38  Melbourne kentinin hava kalitesi 'en kötü' seviyede - Haberler
11:35  Kadın kartel lideri "La Catrina" polisle girdiği çatışmada öldü - Haberler
11:05  13 yıl sonra çocuklarının kendisinden olmadığını öğrenen baba kahroldu - Haberler
10:53  Devlet Bahçeli 6 ay sonra grup toplantısı düzenledi - Haberler
10:48  Kadir İnanır'dan Süleyman Soylu'ya tek cümlelik yanıt geldi - Haberler
10:45  Son dakika: İran, düşürülen Ukrayna uçağıyla ilgili bazı kişilerin gözaltına alındığını duyurdu - Haberler
10:42  Evine gizlice girdiği kız arkadaşını uyuduğu sırada bıçaklayarak öldürdü - Haberler
14.01.2020 11:45:17