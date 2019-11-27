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TÜGVA'dan Afrin'e ziyaret

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) heyeti, Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de ziyaretler gerçekleştirdi.

27.11.2019 17:46 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:46TÜGVA'dan Afrin'e ziyaret
Gençlik Vakfı (TÜGVA) heyeti, Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Suriye'nin kuzeyindeki 'de ziyaretler gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Afrin'de eğitim vermeye başlayan Afrin Eğitim Fakültesini ziyaret eden heyette, TÜGVA Genel Başkan Yardımcıları Murat Aydın, Beytullah Çiçen, Genel Merkez Üniversite Teşkilat Sorumlusu Mehmet Fatih Demirci ve Gaziantep İl Temsilcisi Mahmut Tekin yer aldı.

Afrin Eğitim Fakültesi öğrencileriyle bir araya gelen heyet, Türkiye'deki faaliyetlerini anlattı.

Heyet, Afrin Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Habib Özkan ve Araştırma Görevlisi İbrahim Halil İlgi ile Afrin'deki eğitimle ilgili görüşmeler gerçekleştirdi.

Afrin ve diğer bölgelerde üniversite öğrencilerinin yurt ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere mevcut imkanları yerinde görmek ve bu alanda adımlar atmak üzere Afrin'e gelen heyet, yerel meclisi de ziyaret etti.

Türkiye, Afrin, Güncel

Kaynak: AA

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