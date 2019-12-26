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TÜGVA'dan Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı zulme tepki

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı zulmü protesto etti.

26.12.2019 10:38 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:43 TÜGVA'dan Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı zulme tepki
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Tekirdağ'ın ilçesinde Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı zulmü protesto etti.

'Zulme Karşı Tek Ses, Tek Yürek!' sloganıyla yola çıkan TÜGVA Muratlı Şubesi mensupları, Doğu Türkistan'da zalim Çin'in Müslümanlara karşı sürdürdüğü sistematik asimilasyon çalışmalarına karşı zulme set olmak niyetiyle farkındalık etkinliği gerçekleştirdi. Hazreti Ali'nin 'Bir zulme engel olamıyorsanız onu herkese duyurun!' sözünü kendilerine şiar edindiklerini ifade eden TÜGVA'lı gençler, Çarşamba Pazarı'nda stant kurarak vatandaşları Çin'in zulmüne karşı daha duyarlı olmaya davet etti. Eyleme destek veren herkese teşekkür eden TÜGVA Muratlı Şubesi Başkanı Mustafa Reşit Paşa Genç, Muratlı esnafından çok olumlu tepkiler aldıklarını dile getirerek; "Bugün Çalışan Gençlik Koordinatörlüğü ve Lise Koordinatörlüğü ile beraber çalışmamızı yaptık. Gün boyu bilgilendirme broşürlerimizi vatandaşlara dağıttık. Zulme engel olamasalar da zulmü duyurmalarını, kalben de buğz etmelerini istedik" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Muratlı, Güncel

Kaynak: İHA

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