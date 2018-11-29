Tügva'dan İlk Adım Kampı

29 Kasım 2018 Perşembe 17:33



29 Kasım 2018 Perşembe 17:33

Osmaniye'de Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Şubesi, lise öğrencilerine yönelik "İlk Adım Kampı" düzenledi.TÜGVA Lise Koordinatörlüğünce vakıf binasında düzenlenen kampa katılan AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, gençlerle söyleşi yaptı.TÜGVA İl Temsilcisi Talha Akif Gürbüz, burada yaptığı açıklamada, gençliğin önemini anlattı.Gürbüz, "Peygamber davası bir gençlik davasıdır, gençlerin omzunda yükselmiştir. Fatih'in kaç yaşında İstanbul'a sevdalandığına ve kaç yaşında fethedildiğine bakınız. Selahattin Eyyubi 10 yaşında iken Kudüs'ün fethini gönlüne nakşetmiştir. Büyük Türkiye de yine gençlerle kurulacaktır inşallah." dedi.TÜGVA Osmaniye Lise Koordinatörü Mustafa Sarıaslan ise kampta liseye başlayan öğrencilerle kaynaştıklarını dile getirdi.Her platformda gençlerle buluşmak üzere plan ve projeler yapıldığını aktaran Sarıaslan, etkinliklerine kentteki çeşitli okullardan yüze yakın öğrencinin katıldığını kaydetti.Kamp, marşlar söylenmesi, kişisel gelişim oyunları ve teşkilat eğitimleriyle sona erdi.