Tügva'dan Muhteşem Konferans

Kaynak: İHA

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde gerçekleştirilen ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Gençlik Vakfı Erzurum il başkanlığı (TÜGVA) ortaklığıyla organize edilen Gençlerle Adım Adım Zirveye programı gençlerin yoğun katılımıyla fark oluşturdu.Programın açılış konuşmasını yapan Türkiye Gençlik Vakfı Erzurum İl Başkanı Seyfullah Gülakar, öğrencilerin en iyi şekilde eğitim almaları amacıyla gerçekleştirmiş oldukları faaliyetlere değinerek, "Bugün de burada değerli hocamız Hayati İnanç ve Bekir Develi'yi öğrencilerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.Yazar Hayati İnanç'ın ve kişisel gelişimci Bekir Develi'nin katkı sunduğu programda gençlerin neler yapması gerektiği üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.Hayati İnanç söyleşinin yanı sıra şiirler de seslendirdi. Gençlere hayat tecrübelerini aktaran İnanç "Hayatı dolu dolu geçirmemiz gerekiyor. Kendimizi tanımalı, kendimizle barışık olmalıyız. Kelime dağarcığımızı geniş tutarak zengin sözcükler kullanmalıyız. İnsan bilmediği şeyin düşmanı olurmuş. Bu yüzden bilgiye ön yargılı davranmamak için araştırın, okuyun. Pişmanlık duymayacağınız kararlar verin. Biz, şairlerimizin ve yazarlarımızın değerini onlar hayattayken bilmiyoruz maalesef. Onları kaybettikten sonra anlıyoruz. Yaşayan hazinelerimizin değerini bilelim. Burada da siz gençlere çok iş düşmektedir." tavsiyelerinde bulundu.Programa AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Cengiz Yavilioğlu,Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen,Erzurum AK Parti milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve çok sayıda misafir katıldı. - ERZURUM