Tügva Denizli'de 'Hanım Akademi' Projesini Başlattı

Türkiye
Gençlik Vakfı (TÜGVA) Denizli
İl Temsilciliğinin 2018-2019 eğitim öğretim yılı içerisinde hedeflediği öğrencilere yönelik ücretsiz eğitimler devam ediyor. Çalışmalar kapsamında 'Hanım Akademi' projesi hayata geçirildi.
Eğitim çalışmaları kapsamındaki projelerden biride TÜGVA Denizli Üniversite Hanım Koordinatörlüğü bünyesinde gerçekleştirilecek olan "Hanım Akademi" birbirinden dolu içeriğiyle dikkat çekiyor. Eğitim kapsamında hanımlara yönelik başarı yönetimi, namaz, proje yönetimi ve zaman yönetimi gibi konularda alanında uzman kişilerin seminerler düzenlenmesi bekleniyor.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TÜGVA Denizli Üniversite Hanım Koordinatörü Ebru Demir
, "Biz TÜGVA Denizli Üniversite Hanım Koordinatörlüğü olarak bakış açısını değiştirmek ve bireysel farkındalığı arttırmak maksatlı bir çok çalışmalar başlatmış bulunmaktayız. Bunlardan bir tanesi de 'Hanım Akademi'dir. Hanım, toplumun mimarıdır. Eğitimli ve kendini tanıyan bireylerin imar ettiği topluluklar daha bilinçli ve daha çok başarıya sahip olacaktır. Başarılı bir toplum olmak için önce bireyin kendini tanıması,bütün bilgeliğin başlangıcıdır düsturuyla yaptığımız tüm etkinliklerde toplumsal olarak düzenlemelere gitmemiz gerekmektedir. Bu düzenlemelerin ilk tuğlasını koyma umudu ile alanında uzman kişilerin eğitimler vereceği ve ilkini başlattığımız 'Hanım Akademi'ye üniversiteli tüm hanım kardeşlerimizi beklemekteyiz" dedi. - DENİZLİ
01 Aralık 2018 Cumartesi 12:13