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TÜGVA Genç Türkiye Kongresi Adana finali yapıldı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adana Şubesi tarafından liseler arası Genç Türkiye Kongresi Adana finali yapıldı.

09.02.2020 13:12 | Son Güncelleme: 09.02.2020 13:18TÜGVA Genç Türkiye Kongresi Adana finali yapıldı
Gençlik Vakfı (TÜGVA) Şubesi tarafından liseler arası Genç Türkiye Kongresi Adana finali yapıldı.
Kıvanç İmam Hatip Lisesi'nde yapılan etkinlikte, ilçe finallerinde dereceye giren 70 öğrenci, israf, sosyal uyum, sosyal medya ve girişimcilik konularında fikirlerini beyan etti.
Jürinin değerlendirmesi sonucu Türkiye finallerine katılmaya hak kazanan öğrencilere plaket ve sertifika verildi.
TÜGVA Adana Şubesi Başkanı Emrah Sancar, yaptığı açıklamada, vakfın Türkiye geneli gerçekleştirdiği kongre sayesinde ülkenin geleceğinde gençlerin fikirlerinin ne kadar önemli olduğunu gördüklerini belirtti.
Sancar, kongreyle kentin farklı liselerinde, ülkenin geleceğine yön verecek gençleri dinlemenin heyecanını hissettiklerini kaydetti.

Türkiye, Adana, Genç, Güncel

Kaynak: AA

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