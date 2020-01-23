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TÜGVA Genel Başkanı Eminoğlu, Nevşehir'de

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı Enes Eminoğlu, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ı ziyaret etti.

23.01.2020 18:06 | Son Güncelleme: 23.01.2020 18:12TÜGVA Genel Başkanı Eminoğlu, Nevşehir'de
Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı Enes Eminoğlu, Valisi İlhami Aktaş'ı ziyaret etti.

Eminoğlu ziyarette, TÜGVA'nın ülke genelinde ve Nevşehir'de yürüttüğü faaliyetleri hakkında Aktaş'a bilgi aktardı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aktaş ise Eminoğlu'na çalışmalarında başarı diledi.

Aktaş, ziyaretin anısına Eminoğlu'na yöresel el sanatlarından amfora hediye etti.

Eminoğlu'na, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Beşinci ile Bölge Koordinatörü İslam Alaybeyoğlu ile TÜGVA İl Temsilcisi Oğuzhan Alkan da eşlik etti.

İlhami Aktaş, Nevşehir, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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