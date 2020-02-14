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TÜGVA heyetinden Rektör Uysal'a ziyaret

Türkiye Gençlik Vakfı Genel Başkan Yardımcıları ve beraberindeki heyet Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'ı ziyaret etti.

14.02.2020 11:54 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:54TÜGVA heyetinden Rektör Uysal'a ziyaret
Türkiye Gençlik Vakfı Genel Başkan Yardımcıları ve beraberindeki heyet Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'ı ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede Rektör Kazım Uysal'a, Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Atilla Batur, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rahmi Kasımoğulları, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Terzi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Şahmurat Arık, DPÜSEM Müdürü Öğr. Gör. Bülent Gül eşlik etti.

TÜGVA Genel Başkan Yardımcıları Mustafa Yüksel ve Beytullah Çiçen'in de yer aldığı heyete AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, TÜGVA Kütahya Temsilcisi Orhan Yener Kaytancı ile çeşitli STK temsilcileri de iştirak etti.

Görüşmede DPÜ ile TÜGVA arasında bu ay içinde imzalanan iş birliği protokolü ve uygulama esasları hakkında görüş alış verişinde bulunuldu. Görüşmenin sonunda heyetler birbirlerine çalışmalarında başarı dileklerini sundular. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

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