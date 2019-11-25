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TÜGVA il yönetimi, AK Parti Milletvekili Ziver Özdemir'i ziyaret etti

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Batman il yönetimi, AK Parti Milletvekili Ziver Özdemir'i ziyaret etti.

25.11.2019 12:38 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:38TÜGVA il yönetimi, AK Parti Milletvekili Ziver Özdemir'i ziyaret etti
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Batman il yönetimi, AK Parti Ziver Özdemir'i ziyaret etti.
TÜGVA Batman Temsilcilisi Mehmet Onutçu ziyaret ettiği Özdemir'e üniversite, lise ve ortaokul öğrencilerine yönelik projeleri ve yürütükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Özdemir, gençlere yönelik projelerin öncelikleri olduğunu belirterek, bu tür projelere destek vereceklerini söyledi.
Onutçu, Batman Milletvekili Özdemir'e "Kur'an'ı Kerim'den 40 ders" kitabını ve Fikirname dergisini hediye
etti.

Ziver Özdemir, Milletvekili, AK Parti, Güncel

Kaynak: AA

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