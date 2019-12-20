Tügva Karabağlar ortaokullu gençlere kitap hediye etti

Tügva Karabağlar İlçe Temsilcisi Tolga Yayla "Okumadan geçen gençlik,kaybedilmiş gelecektir." diyerek bu cümleleri ile okumanın önemini vurguladı. Gençlere örnek olmak amacı ile Okul ve Vakıf yönetiminde görev alan kişiler de öğrenciler ile beraber belirledikleri saat içerisinde kitap okuma programı gerçekleştirdi.

Tügva Karabağlar İlçe Temsilcisi Yayla son olarak "Yavuz Selim Ortaokulu sadece bir başlangıçtı, Allahın izni ile bu etkinliğin devamını diğer okullarımızda da gerçekleştirip,hemen hemen her genç kardeşimize kitap okumayı aşılamak istiyoruz" dedi.