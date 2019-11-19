TÜGVA Karaman İl Temsilciği, İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırıları kınadı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Karaman İl Temsilciği, sivil toplum kuruşları ile birlikte yaptığı basın açıklamasında, İsrail'in Filistin'e yapmış olduğu saldırıları kınadı.



Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, Siyonist terör çetesi İsrail'in son günlerde Gazze'ye yönelik saldırılarının arttığını belirten TÜGVA Karaman İl Temsilcisi Hasan Aktaş, "Gazze'ye yönelik artan hain saldırılarına yüreklerimizi derinden sarsan kayıpların haberini almış bulunmaktayız. Ama aynı zamanda terör örgütü İsrail'e karşı yiğitçe savaşan, ilk kıblemizin bulunduğu mukaddes toprakların namusu için canını hiçe sayan yiğit kardeşlerimizin şehadet muştularını alıyoruz. Hakkı ve hakikati gözetip, dünyanın dört bir yanına yaymaya namzet olan Müslümanlara karşı, insanlık tarihinin gördüğü en büyük zulümlerden biri, Filistin'de işlenmeye devam etmektedir. Dünyanın sessiz kaldığı bu acı hadiseye karşı, tüm mazlumların ümidi olan Türkiye'den bir ses, bir nefes, bir yumruk olmanın niyazı içindeyiz. TÜGVA olarak bugün burada tüm dünyaya hatırlatmak isteriz ki; Türkiye tarihin kendisine yüklediği kutsal misyonunu ifa edecek; din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin tüm mazlumların hakkını savunmaya daha gür sesle devam edecektir. Şimdi, Kendilerini dünyanın efendisi, geri kalanını da köle olarak gören; kendisinden başkasına yaşam hakkı tanımayan bu vahşi ve saldırgan güruhun durdurulması için bütün insanlığı göreve davet ediyoruz. Üzerlerinde yeni üretilen silahların tatbikatının yapılmasına göz yumulan, kimseye hesap verme gereği duyulmadan çocukları öldürülen, kadınlarının namuslarına tasallut edilen, ilk kıblesine el uzatılan İslam Dünyası'nın mensuplarına sesleniyoruz; daha neyi bekliyorsunuz? Daha ne kadar kendi kardeşlerinizin feryadına, ümmetin meselelerine sağır ve dilsiz kalacak; görmezden geleceksiniz? Filistin, dar bir coğrafyada bulunan Müslüman bir azınlığın meselesi değil, tüm İslam aleminin meselesidir. Dünyada zulme uğramış tek Müslüman kalmayana dek mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz. Hangi düşünce ve güç dengesi sizi Allah yolunda mücadele etmekten, hakkı müdafaa etmekten alıkoyuyorsa bilin ki bu Allah'ın razı olduğu bir şey değildir. Bir gün bu ateş sizi de kolları arasına almadan harekete geçiniz. Irk, meşrep ve mezhep taassubunu bir kenara bırakıp siz Ey Müslümanlar, Allah yolunda birleşiniz. Şüphesiz ki Allah'ın yardımı inananlarla beraberdir" dedi.



Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen basın açıklamasına, AK Parti Karaman Merkez İlçe Başkanı Feyzullah Tunç, Karaman'daki Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, Türkiye Gençlik Vakfı Karaman İl Temsilciliği Yönetim Kurulu ve vatandaşlar katıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA