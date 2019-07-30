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TÜGVA Kırşehir İl Temsilciliği olağan genel kurulu

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kırşehir İl Temsilciliği 2. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

30.07.2019 14:07 TÜGVA Kırşehir İl Temsilciliği olağan genel kurulu
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kırşehir İl Temsilciliği 2. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.
TÜGVA Kırşehir İl Temsilciliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Müftülük Konferans Salonu'nda yapılan genel kurulda konuşan İl Temsilcisi Sergen Özdemir, 81 ilde, 400'ü aşkın ilçede hizmet verdiklerini aktardı.
Türkiye Gençlik Vakfı'nın Türkiye'nin gençliğini ahlaklı, dürüst şekilde hazırlama gayretinde olan bir vakıf olduğunu vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bizlere işaret ettiği 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşma noktasında kuruluşundan bugüne teşkilatlanarak sosyal kültürel, eğitsel ve sporsal alanda gençliğimize hizmet vererek, gençlerimizin milli ve manevi değerler çerçevesinde gelişmesinde büyük rol oynamaya devam ediyoruz. Çalışmalarımızda her daim sorumluluk bilincini aşılayarak, örnek teşkil eden ve bizlere destek olan Enes Eminoğlu'na ve Bilal Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Bizler her zaman gençlik ve gençliğin iyi bir şekilde yetişmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."
TÜGVA Kırşehir İl Temsilcisi Sergen Özdemir göreve geldikleri günden bu yana kentte yaptıkları çalışmalarla ilgili sunum yaptı.
Konuşmaların ardından tek listeyle seçime gidilen genel kurulda, Özdemir yeniden il temsilciliğine seçildi.

Kırşehir, Müftülük, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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