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TÜGVA'lı çocuklardan Başkan Altun'a ziyaret

Türkiye Gençlik Vakfı Bünyan İlçe Temsilciğinin açmış olduğu yaz okuluna katılan çocuklar Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun'a teşekkür ziyaretinde bulundular.

31.07.2019 17:02 TÜGVA'lı çocuklardan Başkan Altun'a ziyaret
Türkiye Gençlik Vakfı Bünyan İlçe Temsilciğinin açmış olduğu yaz okuluna katılan çocuklar Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun'a teşekkür ziyaretinde bulundular.

Başkan Altun;"Türkiye Gençlik Vakfı Bünyan İlçe Temsilciğinin açmış olduğu yaz okuluna katılan öğrencilerimize bugün Hayvanat Bahçesi ve Bilim Merkezi gezisi için araç tahsisinde bulunduk. Gezi dönüşü teşekkür ziyaretine gelen yavrularımızla sohbet ettik. Her biri pırlanta gibi olan çocuklarımıza ve TÜGVA İlçe Temsilcimiz Ahmet Keskin'e nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Bugün çocuklarımızın gözlerinde gördüğümüz mutluluğa her daim şahit olabilme adına değerli yavrularımıza elimizden gelen desteği sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Çocuklar ise kendilerine her konuda yardımcı olan Başkan Altun'a teşekkür ettiklerini belirtti. - KAYSERİ

Özkan Altun, Türkiye, Bünyan, Güncel

Kaynak: İHA

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