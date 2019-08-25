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TÜGVA Malatya Temsilciliği'ne Demir atandı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Malatya İl Temsilcilisi Ahmet Oymak'ın görev süresinin dolması sebebiyle temsilciliğe Mesut Demir atandı.

25.08.2019 16:02 TÜGVA Malatya Temsilciliği'ne Demir atandı
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Malatya İl Temsilcilisi Ahmet Oymak'ın görev süresinin dolması sebebiyle temsilciliğe Mesut Demir atandı.
Demir, yaptığı yazılı açıklamada, 2015 yılında kurulan TÜGVA Malatya şubesinin açılışından beri çeşitli görevlerde bulunduğunu belirtti.
Oymak'ın 4 sene boyuncu fedakarca çalıştığını ve temsilciliği çok iyi yerlere getirdiğini aktaran Demir, kendilerinin de bayrağı aldıkları yerden daha yukarılara taşımak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.
TÜGVA Malatya İl Temsilciği yönetim kurulunda ise Yunus Sansak, Malik Çiftçi, Cafer Sadık Kara, Furkan Mert, Hamit Polat, Ömer Faruk Ünlü, Ahmet Halis Başli, Ramazan Cengiz, Cumali Cem Doğan, Furkan Murat, İsmail Yentürk, Merve Betül Özdoğan, Merve Soğancı ve Kevser Sarı yer aldı.

Ahmet Oymak, Türkiye, Malatya, Güncel

Kaynak: AA

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