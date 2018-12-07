Tügva Midyat Temsilciliğinden Yüzlerce Genç Faydalandı

TÜGVA Midyat
İlçe Temsilcisi Zeki Çiçek, ilçedeki faaliyetlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Çiçek, yaptığı açıklamada, Midyat Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü idare binası ile kapalı spor tesisini kaymakamlığa başvurarak kullandıklarını söyledi. 2016-2018 yılları arasında Halk Eğitim Merkezi ve TÜGVA tarafından eğitim ve öğretim kursları düzenlediklerini belirten Çiçek, "Kur'an-ı Kerim kursu mezunu 218 kişi, çiftçilik kursu 35 kişi, tezhip ve hat sanatı mezunu 60 kişi, spor dallarında 80 kişi, hijyen eğitimi kursu 20 kişi, resim sanat 40 kişi olmak üzere toplamda 453 öğrenci sertifika almıştır. Türkiye
genelinde yapılan çeşitli sınavlar için değişik okullarda ve vakfımızın çatısı altında toplamda 3 bin 753 ortaokul, lise ve üniversite öğrencisine ev sahipliği yapmıştır. Şu anda 7 koordinatörlüğü ile toplamda aktif üye sayısı 752'dir. Vakfımızda hiçbir din, dil, ırk gözetmeksizin Müslüman ve Gayrimüslim vatandaşlarımız için 4 dilde sosyal faaliyetler ve eğitimler yapılmaktadır. 2016 yılında TÜGVA Midyat Temsilciliği yer tahsisi için 2016/2 sayı ve 17/03/2016 tarihli dilekçe ile kaymakamlığa başvurulmuştur. Vakfımızın talebi, tarafımızdan bakımı, onarımı yapılarak ve kullanımından oluşacak tüm giderlerin karşılanması kaydıyla Midyat Kaymakamlığı tarafından süreli ve geçici olmak şartıyla kabul görmüştür. Şu ana kadar resmi veya özel hiçbir kurum, kuruluş ve kişilerden yardım, bağış ve destek almadan vakfımızın yönetimi tarafından, daha önceden kullanılamayan ve gençlerin de genelde kötü alışkanlıklarının uğrak noktası olan kapalı spor salonu altında bulunan 5 oda ile avlunun yapım ve onarımına toplamda 350 bin TL harcanmıştır. Mardin
Valiliğine tarafımızca yapılan müracaat ile avluda bulunan iki sosyal tesis halka açık olmak şartıyla faaliyete geçirilmiştir. Tesislerin kullanımı ve yetkisi Gençlik Spor Midyat İlçe Müdürlüğü'ne ait olup, vakıfta ihtiyaç olarak hazır su harcanmakta ve telefon, internet gibi. giderlerin tamamı şahsıma aittir" dedi. - MARDİN
07 Aralık 2018 Cuma 11:44