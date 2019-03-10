Tügva'nın "Diriliş Buluşmaları"

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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Samsun İl Temsilciliği'nin düzenlediği "Diriliş Buluşmaları"na, AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir konuk oldu."Gelişen şehir Samsun'un eğitim, sosyal ve kültürel imarı" konulu söyleşiye katılan Demir, gençlerin sorularını yanıtladı.Demir, gençlerle bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.TÜGVA Samsun İl Temsilcisi Mustafa Demir, TÜGVA'nın geleneklerine bağlı kalarak, çağın gereklerini iyi okuyabilen, topluma ve insanlığa değer katan bir gençlik için çalışmalar yaptığını ifade etti.TÜGVA'nın Anadolu'nun her yerinde çağın gereklerine uygun etkinlik ve projelerle gençlerin gönüllerinde yer edindiğini ifade eden Demir, "Sabah namazı buluşmaları, seminerler, atölyeler, kitap tahlilleri, okul-yazar buluşmaları, spor etkinlikleri, ortaokullarda medeniyet ve değerler, liselerde medeniyet ve düşünce klübü çalışmaları, geziler, kamplar ve aksiyon dolu birçok faaliyetle yüzlerce gence ulaşmayı hedefliyoruz. Bu haftaki 'Diriliş Buluşmaları' konuğu olan Cumhur İttifakı Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız ve 60. dönem Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, Vakfımıza üye üniversiteli gençlerimizle bir araya gelerek bizleri onurlandırdı. Kendilerine şükranlarımı arz ederim." diye konuştu.