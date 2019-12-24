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TÜGVA'nın Gölcük temsilciliği açıldı

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) Gölcük İlçe Temsilciliği, düzenlenen törenle açıldı.

24.12.2019 10:08 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:26 TÜGVA'nın Gölcük temsilciliği açıldı
Gençlik Vakfının (TÜGVA) İlçe Temsilciliği, düzenlenen törenle açıldı.
Merkez Mahallesi 14. Sokak'taki TÜGVA hizmet binasının önünde gerçekleştirilen törene, Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, AK Parti ilçe başkanı Çetin Seymen, İlçe Müftüsü İlyas Öztel, TÜGVA İl Temsilcisi Muhammet Hanefi Akbulut, TÜGVA İlçe temsilcisi Ebubekir Ulufer ve çok sayıda davetli katıldı.
TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Gençlik Vakfı olarak çıktıkları bu kutlu yılda son 5 yıldır önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Eminoğlu, 81 ilde 460 temsilcilik açtıklarını belirterek, "Bugün Türkiye'nin dört bir tarafında aynı heyecanla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kocaeli'mizin 12 ilçesinde aynı heyecan ve gayretleri sürdürüyorlar. Şu anda çok kırılgan ve tarihi bir süreçten geçiyoruz. Bunu da çok iyi okuyup takip etmeliyiz. Ortadoğu coğrafyasına bakıldığında, yaptığımız bu çalışmaların ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Bir gençlik, geçmişini ve geleceğini öğrenmeden hiçbir şey yapamaz. Gençlerimizin geçmişini, geleceğini ve kültürel değerlerini öğrenmesi çok önemlidir." şeklinde konuştu.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan duanın ardından TÜGVA temsilciliğinin açılışı yapıldı.

Kocaeli, Türkiye, Gölcük, Güncel

Kaynak: AA

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