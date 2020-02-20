TÜGVA'nın "Kitap Kurdu Yarışması" Tekirdağ'da tanıtıldı

Türkiye Gençlik Vakfınca (TÜGVA) düzenlenen "Kitap Kurdu Yarışması" Muratlı
ilçesindeki ortaokullarda tanıtıldı.
TÜGVA Muratlı İlçe Temsilcisi Mustafa Reşit Paşa Genç, kitap okuma kültürünü Tekirdağlı gençlere kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.
Genç, ilçe genelinde bütün ortaokulları ziyaret ederek öğrencileri yarışma hakkında bilgilendirdiklerini ifade etti.
Yarışmaya başvuruların 27 Ocak'ta başladığını ve Tekirdağ genelinde yoğun bir başvuru beklediklerini anlatan Genç, nisanda yapılacak sınavda dereceye girecek öğrencilerin ödüllendirileceğini kaydetti.